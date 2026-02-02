Gutierrez sta diventando il jolly di Conte Marca | Ha ricordato Bale nel gol contro la Fiorentina

Miguel Gutierrez si sta affermando come una carta importante per Luciano Spalletti. Il terzino sinistro spagnolo mostra personalità e sicurezza, ricordando per alcuni aspetti Bale nel gol contro la Fiorentina. Arrivato la scorsa estate dal Girona per circa 20 milioni di euro, Gutierrez sta trovando spazio e fiducia, diventando un elemento su cui il Napoli può contare in vista delle prossime partite.

Un focus su Miguel Gutierrez, terzino sinistro 24enne arrivato la scorsa estate dal Girona a Napoli per circa 20 milioni di euro. Ha disputato finora 19 presenze in maglia azzurra. Uno dei punti di forza è la polivalenza. Ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra contro la Fiorentina, giocando come esterno destro. Il rendimento di Gutierrez col Napoli. Gutierrez in genere si trova a suo agio a piede invertito. È stato il giocatore che ha messo più palloni nell’area della Juventus (6 cross). Rappresenta una soluzione concreta all’emergenza in infermeria. A Copenaghen ha giocato a destra, altre volte in campionato a sinistra, fino a muoversi in mezzo al campo davanti alla linea a tre difensiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Marca: "Ha ricordato Bale nel gol contro la Fiorentina"

Il Napoli di Conte torna a vincere in casa contro la Fiorentina, battendola 2-1.

Gutierrez svela: Non sapevo come sarebbe andata a finire, ma il Napoli mi è sempre piaciutoMiguel Gutiérrez si sta ancora ambientando al Napoli, dopo essere arrivato in estate dal Girona. Il terzino sinistro spagnolo di 24 anni ha rilasciato. tuttomercatoweb.com