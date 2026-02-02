Guida in stato d’ebbrezza e furto | denunce e sequestri nel fine settimana

Nel fine settimana, i carabinieri di Benevento hanno controllato strade e locali. Durante i controlli, hanno sequestrato diversi veicoli e alimenti alterati. In alcuni casi, hanno denunciato persone per guida in stato di ebbrezza e furti. L’azione è partita per garantire più sicurezza ai cittadini e contrastare comportamenti rischiosi.

Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, verificando il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini. Nel corso delle attività sono stati controllati 116 veicoli e 140 persone. Le operazioni hanno portato all’elevazione di numerose violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida e di due carte di circolazione.Durante i controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà: Nel corso del servizio, inoltre, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

