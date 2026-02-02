Nel fine settimana, i carabinieri di Benevento hanno controllato strade e locali. Durante i controlli, hanno sequestrato diversi veicoli e alimenti alterati. In alcuni casi, hanno denunciato persone per guida in stato di ebbrezza e furti. L’azione è partita per garantire più sicurezza ai cittadini e contrastare comportamenti rischiosi.

Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, verificando il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini. Nel corso delle attività sono stati controllati 116 veicoli e 140 persone. Le operazioni hanno portato all’elevazione di numerose violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida e di due carte di circolazione.Durante i controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà: Nel corso del servizio, inoltre, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guida in stato d’ebbrezza e furto: denunce e sequestri nel fine settimana

Approfondimenti su Benevento Guida

Ieri mattina, i carabinieri di Colleferro hanno condotto controlli nel territorio, denunciando tre persone alla procura di Velletri per reati legati a droga e guida in stato di ebbrezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benevento Guida

Argomenti discussi: Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti? e eliminazione del requisito dello stato di alterazione psico-fisica: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026); Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: Torna tutto come prima della….

Guida in stato d’ebbrezza. Siamo sempre più audaci. Ritirate oltre 47O patentiLa fotografia delle violazioni alla guida sul territorio spezzino, a seguito dei controlli stradali eseguiti dalla polizia municipale, non è delle più incoraggianti: nei primi tre trimestri del 2025 ... lanazione.it

Guida in stato di ebbrezza, non si ferma all'alt, minaccia, oltraggia e oppone resistenza ai poliziotti: denunciatoNella fattispecie, intorno alle ore 18.40, nel corso dell’attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti notava un’autovettura di colore nero che circolava da piazza Ugo ... corriereadriatico.it

La Polizia di Stato e Poste Italiane insieme per il progetto “Guida Sicura”, iniziativa promossa nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Con l’incontro del 30 gennaio sono ripartiti gli appun - facebook.com facebook