Guerriglia urbana a Torino scontri e polemiche | la politica si spacca

La tensione a Torino sale ancora. Dopo il corteo di Askatasuna, alcuni gruppi hanno iniziato a lanciare petardi e a scambiare colpi con le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni, creando confusione tra i presenti. La scena si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, con negozi danneggiati e cittadini spaventati. La politica si divide sulle responsabilità, mentre la città si chiede come fermare questi scontri.

La guerriglia urbana esplosa a Torino dopo il corteo nazionale legato ad Askatasuna ha acceso uno scontro politico durissimo, che in poche ore ha travalicato i confini cittadini per diventare un caso nazionale. Le immagini degli scontri nel quartiere Vanchiglia, con un poliziotto circondato e colpito con spranghe e martelli, hanno innescato reazioni immediate ai massimi livelli istituzionali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato senza mezzi termini di “aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta”. Ancora più netto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha definito gli antagonisti “un pericolo per la democrazia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ieri a Torino sono tornate le proteste violente.

