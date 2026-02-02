Guerriglia urbana a Torino scontri e polemiche | la politica si spacca

La tensione a Torino sale ancora. Dopo il corteo di Askatasuna, alcuni gruppi hanno iniziato a lanciare petardi e a scambiare colpi con le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni, creando confusione tra i presenti. La scena si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, con negozi danneggiati e cittadini spaventati. La politica si divide sulle responsabilità, mentre la città si chiede come fermare questi scontri.

La guerriglia urbana esplosa a Torino dopo il corteo nazionale legato ad Askatasuna ha acceso uno scontro politico durissimo, che in poche ore ha travalicato i confini cittadini per diventare un caso nazionale. Le immagini degli scontri nel quartiere Vanchiglia, con un poliziotto circondato e colpito con spranghe e martelli, hanno innescato reazioni immediate ai massimi livelli istituzionali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato senza mezzi termini di “aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta”. Ancora più netto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha definito gli antagonisti “un pericolo per la democrazia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerriglia urbana a Torino, scontri e polemiche: la politica si spacca Approfondimenti su Guerriglia Urbana Torino Guerriglia urbana a Torino Ieri a Torino sono tornate le proteste violente. Proteste degli agricoltori contro il Mercorsur: scene di guerriglia urbana a Bruxelles. Scontri con la polizia, ferito un manifestante Le proteste degli agricoltori a Bruxelles degenerano in violenza, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. No Meloni day a Torino, scontri con la polizia alla Citta' metropolitana Ultime notizie su Guerriglia Urbana Torino Argomenti discussi: Corteo per Askatasuna, guerriglia urbana a Torino: l'assedio davanti alla sede del centro sociale; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna; Guerriglia urbana tra le strade di Torino; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella. Guerriglia urbana a Torino, Crosetto: Sono come le Brigate RosseIl post su X dopo la visita al Comando dei Carabinieri Sono stato per una breve visita al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino. Inizia così il ... infodifesa.it Guerriglia urbana a corteo per Askatasuna, incendi e feriti. Meloni: Colpito lo StatoScontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto contr ... adnkronos.com Nella capitale industriale ci sono sempre stati rapporti ammiccanti con le zone grigie. Così la “libertà”, traduzione di Askatasuna, è diventata sinonimo di guerriglia urbana Leggi l'articolo #Torino - facebook.com facebook Caro, se trasformi una grande manifestazione pacifica in guerriglia urbana sei un cretino violento, cioè un fascista. Chiunque tu sia. #Torino #Askatasuna x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.