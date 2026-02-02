Guerriglia a Torino | il giovane arrestato di Arcidosso aveva solo segnalazioni di polizia Sdegno per l’aggressione a Calista

A Torino, un giovane toscano di 22 anni, Angelo Simionato, è finito in manette con l’accusa di aver partecipato a un’aggressione contro un agente di polizia. La vicenda ha scosso la città, soprattutto dopo la decisione degli investigatori di fermarlo nonostante fosse residente in una frazione di Arcidosso, in provincia di Grosseto, e avesse solo precedenti legati a segnalazioni di polizia. L’arresto ha sollevato molte polemiche, mentre si cerca di fare chiarezza sui fatti accaduti durante una rissa

Il 22enne toscano arrestato a Torino, Angelo Simionato, con l'accusa di aver aggredito, insieme ad altri, il poliziotto Alessandro Calista, è ancora residente in una frazione di Arcidosso, in provincia di Grosseto, sull'Amiata, ma da alcuni anni si era spostato. Prima andando a Pisa, dove avrebbe frequentato i centri sociali. Poi, sempre secondo quanto si apprende da fonti di Grosseto, si sarebbe trasferito a Bologna e quindi a Torino. Avrebbe precedenti di polizia per imbrattamento e sarebbe stato individuato come partecipante di rave party. E' incensurato e si mantiene facendo il cameriere L'articolo Guerriglia a Torino: il giovane arrestato di Arcidosso aveva solo segnalazioni di polizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Un corteo pro Askatasuna si è trasformato in guerriglia urbana questa sera.

Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di ingerire tre involucri di stupefacente.

