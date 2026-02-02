La Guardia di Finanza ha sequestrato un opificio durante un’operazione contro la gestione illecita di rifiuti. Gli agenti hanno scoperto irregolarità nelle procedure di smaltimento, portando al sequestro dell’impianto. L’intervento rientra in una più ampia attività di controllo contro le aziende che cercano di evitare le normative ambientali. Nessuno è ancora stato arrestato, ma le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione di rifiuti da parte delle filiere produttive cd. a rischio nel territorio della “Terra dei Fuochi”, condotti con coordinamento della Prefettura di Caserta, nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato, nel Comune di Capua (CE), un opificio di 600 m² utilizzato quale luogo di lavorazione e stoccaggio da una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero”, contenente circa 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, unitamente a rifiuti misti di materiale plastico e cartaceo, oltre alle relative attrezzature e mezzi da lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guardia di Finanza, sequestrato un opificio

Approfondimenti su Guardia Di Finanza

La guardia di finanza di Terracina ha messo a segno un blitz a Sabaudia e ha sequestrato mezzo chilo di droga.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ercolano, sequestrato opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti tessili

Ultime notizie su Guardia Di Finanza

Argomenti discussi: Carnevale alle porte, scattano i controlli della guardia di finanza: sequestrati 11 mila articoli irregolari; Blitz della Finanza nelle zone dello spaccio, mezzo etto di hascisc sequestrato; Sequestrate 20 tonnellate di carburante di contrabbando; Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanza.

Sequestro di rifiuti pericolosi tra Cerveteri e Torrimpietra: il plauso del Sindaco Elena Gubetti alla Guardia di FinanzaSventato un possibile disastro ambientale, appello alla cittadinanza della Sindaca: usate i servizi comunali, non affidatevi all’illegalità Un possibile disastro ambientale sventato grazie alla pro ... terzobinario.it

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATO AUTOCARRO CON 850 KG DI RIFIUTI PERICOLOSI, DENUNCIATO TRASPORTATORE A CIVITAVECCHIA»**GUARDIA DI FINANZA ROMA: SEQUESTRATO UN AUTOCARRO CHE TRASPORTAVA ABUSIVAMENTE 850 CHILOGRAMMI DI RIFIUTI PERICOLOSI. UN SOGGETTO DENUNCIATO** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno fermato un imprenditore cinese scappato all'estero. Aveva fatturato oltre un miliardo, senza pagare le tasse. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/imprenditore-cinese-accumulato-1-miliardo-fatturato-pagare-tasse-arrest facebook