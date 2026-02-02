Grotte di Collepardo al via i lavori di messa in sicurezza

Questa mattina a Collepardo sono iniziati i lavori di messa in sicurezza delle Grotte. Il sindaco ha detto che si tratta di un intervento importante, che la comunità aspettava da tempo. Il cantiere rappresenta più di un semplice intervento tecnico, è un segnale di attenzione verso il territorio e i cittadini. Ora si lavorerà per mettere in sicurezza le grotte e tutelare un patrimonio naturale molto amato.

Avviato l'intervento da oltre 2,2 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico. Savo: «Un impegno mantenuto verso la comunità» "Oggi a Collepardo abbiamo aperto un cantiere che vale molto più di un intervento tecnico: è un impegno mantenuto verso una comunità che da tempo attendeva risposte concrete". L'opera, dal valore complessivo di oltre 2.200.000 euro, rappresenta un investimento strategico per il territorio, la sua identità e il suo futuro. "Continuerò a seguire ogni fase dei lavori – conclude Savo – con la stessa attenzione e lo stesso impegno che ho dedicato fin dall'inizio.

