Gregorio Fois storia vera di Cuori | chi era il sensitivo di Torino è esistito nella realtà

Nel cast della terza stagione di Cuori, Giulio Scarpati interpreta un personaggio inedito: Gregorio Fois, un sensitivo che lavora all’ospedale Le Molinette di Torino. Si tratta di un personaggio molto particolare, capace di sconvolgere gli equilibri di tutta la serie. La sua presenza porta un tocco di mistero e di realismo, perché dietro la fiction c’è una figura che, nella vita reale, ha avuto una storia vera.

Gregorio Fois storia vera del sensitivo di Torino nella fiction Cuori. Giulio Scarpati entra in Cuori 3 interpretando un personaggio completamente nuovo e molto particolare: Gregorio Fois, un sensitivo enigmatico destinato a sconvolgere gli equilibri dell’ospedale Le Molinette. Il suo arrivo crea tensione e curiosità tra i protagonisti, influenzando dinamiche personali e professionali. Ma è esistito nella realtà? C’è una storia vera? Ecco chi era Gregorio Fois il sensitivo di Cuori e a chi si ispira nella realtà Gregorio Fois è esistito nella realtà, l’ispirazione a Gustavo Rol. Gustavo Adolfo Rol (1903–1994) è stato uno dei personaggi più enigmatici del Novecento italiano: un sensitivo torinese noto per presunti “poteri” che affascinarono artisti, politici e intellettuali, ma che non furono mai dimostrati scientificamente. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Approfondimenti su Gregorio Fois

Ultime notizie su Gregorio Fois

