Grave incidente su strada principale | bambino ricoverato in condizioni serie altri feriti trasportati in ospedale

Un incidente frontale sulla strada principale di Taranto ha provocato il ricovero di un bambino in condizioni serie. Altri due feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti. La scena è stata impressionante: i soccorritori sono intervenuti subito, ma le cause dello scontro sono ancora da chiarire. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi continuavano.

Un violento impatto frontale ha sconvolto la statale 7, alle porte di Taranto, nel tardo pomeriggio di domenica 1 febbraio. Due auto, una Renault Modus e una Lancia Musa, si sono scontrate con grande forza nei pressi di un centro di distribuzione bevande, provocando cinque feriti. Tra loro, un bambino è stato ricoverato in condizioni critiche, in prognosi riservata, dopo essere stato trasportato d'urgenza in rianimazione. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118 sono giunte sul luogo del sinistro in pochi minuti, avviando immediatamente le operazioni di soccorso e l'isolamento della zona per garantire sicurezza ai soccorritori e ai testimoni.

