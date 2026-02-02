Oggi i condomini si sono riuniti all’hotel Astra per discutere del futuro del palazzo. A tre settimane dall’incendio che ha costretto all’evacuazione della torre B e dalle ordinanze del sindaco che hanno dichiarato inagibili anche le torri A e C, si sono affrontate le prossime mosse. L’assemblea si preannuncia decisiva per decidere come intervenire e quali soluzioni adottare.

Quella di oggi è una data chiave nel calendario del dramma del Grattacielo. A tre settimane dall’ incendio che portato all’ evacuazione della torre B, seguito pochi giorni dopo dalle ordinanze del sindaco che dichiaravano inagibili per questioni di sicurezza anche le torri A e C, è arrivato il giorno dell’ assemblea di condominio. I proprietari degli appartamenti dei palazzoni – parliamo di oltre 160 persone – si ritroveranno oggi faccia a faccia all’hotel Astra, insieme all’amministratore di condominio Francesco Donazzi. La riunione si annuncia campale e l’ordine del giorno decisamente impegnativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, il giorno dell’assemblea. Condomini riuniti all’hotel Astra: "Sul tavolo i progetti per il futuro"

Il 2 febbraio all'Astra si terrà l'assemblea condominiale dedicata alla sicurezza, con un investimento di un milione di euro per la torre.

A Ancona si è tenuta un'assemblea del Partito Democratico con i segretari di circolo e gli amministratori locali.

