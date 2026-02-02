Gratta e Vinci botto da 5 milioni? E 20 giorni dopo pazzesco ad Assisi

A Assisi, un giocatore ha vinto cinque milioni di euro con un biglietto del Gratta e Vinci. Sono passati appena 20 giorni e ancora si parla di questa vincita record. La notizia ha fatto il giro della città, con tanta curiosità e incredulità tra chi segue il settore del gioco.

Una vicenda pazzesca. Nel territorio dell'Assisano è stata registrata una vincita da cinque milioni di euro al Gratta e Vinci. A darne comunicazione è stato l'avvocato Valentina Abbati, che assiste il fortunato - o la fortunata -, dato che non si conoscono le sue generalità. Fortunatissimo a dire il vero, anche perché ha strappato la vincita con un biglietto Maxi miliardario da 20 euro. Ma il bello deve ancora venire. Il soggetto in questione, n un primo momento, non si era reso conto di aver sbancato. Il Gratta e Vinci sarebbe stato comprato circa una ventina di giorni fa nel territorio assisano e conservato in casa per alcuni giorni prima di essere grattato.

