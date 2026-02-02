L’Unicusano Avellino Basket ha vinto una partita emozionante contro Verona. La squadra ha trovato il canestro decisivo all’ultimo secondo, portando a casa una vittoria importante in serie A2 OldWildWest. La partita si è decisa negli ultimi attimi, lasciando i tifosi senza fiato.

L’Unicusano Avellino Basket ha conquistato una vittoria storica, impreziosita da un canestro decisivo nell’ultimo secondo, battendo il Verona nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Il match, disputato domenica 1 febbraio 2026 al PalaSarno, si è concluso con un punteggio di 71-70 in favore degli irpini, grazie a una prodezza di Alessandro Grande, che ha segnato da posizione centrale dopo un’azione costruita con precisione da Fresno. La partita, caratterizzata da un’alternanza costante di vantaggi e sorpassi, ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, con entrambe le squadre che hanno dimostrato un alto livello di intensità e resistenza fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grande sfida al termine del match: Avellino si impone su Verona con un canestro d’oro nell’ultimo secondo

