Nella notte dei Grammy, Bad Bunny ha sorpreso tutti vincendo come album dell’anno. La sua reazione immediata ha lasciato tutti sgomenti: si è scagliato contro l’Ice, gridando di andarsene e ribadendo che non sono animali, ma americani. È la prima volta che un artista in lingua spagnola conquista il premio più importante della serata.

Bad Bunny ha vinto il premio come album dell’anno ai Grammy Awards 2026. È la prima volta che un album in lingua spagnola porta a casa il primo premio. Ringraziando per il riconoscimento, il cantante si è scagliato contro l’Ice: “Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria terra per seguire i propri sogni”, “dirò una cosa: ICE fuori“, ricevendo gli applausi delle celebrità presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha concluso Bad Bunny. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grammy, Bad Bunny vince e si scaglia contro l'Ice: "Andate via! Non siamo animali, siamo americani"

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

Durante i Grammy Awards 2026, Bad Bunny sale sul palco, vince il premio e si commuove.

