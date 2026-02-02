Grammy Awards Bad Bunny trionfa e lancia un messaggio politico

Durante la notte dei Grammy, Bad Bunny ha portato a casa il premio più importante e ha approfittato del palco per lanciare un messaggio politico contro l’Ice. La sua vittoria ha fatto parlare tutti e lui non si è nascosto, usando l’occasione per dire la sua su un tema che divide.

Un grande trionfo per Bad Bunny ai Grammy Awards che, con l'occasione, ha deciso di mandare un messaggio politico contro l'Ice Una serata scoppiettante quella che si è tenuta a Los Angeles per la premiazione dei Grammy Awards, quella che potremmo definire gli Oscar della musica. A trionfare è stato Bad Bunny che ha vinto come miglior album dell’anno, con Debí Tirar Más Fotos. Una premiazione che arriva a pochi mesi dal Super Bowl: sarà lui la star protagonista. Ma con l’occasione Bad Bunny ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio politico in questo periodo di forte sconvolgimento per il paese statunitense. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grammy Awards, Bad Bunny trionfa e lancia un messaggio politico Approfondimenti su Grammy Awards Bad Bunny trionfa ai Grammy awards, il rapper: Fuori l’Ice Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album latino ai Grammy 2026 con *Un Verano Sin Ti*. Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e attacca l’Ice: “Andate via” Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell’anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. GRAMMY LATINOS: BAD BUNNY, TRIUNFADOR absoluto con CINCO PREMIOS | RTVE Noticias Ultime notizie su Grammy Awards Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Bad Bunny vince un Grammy come miglior album dell'anno; Bad Bunny domina i Grammy e si scaglia contro l’ICE; Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar. Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriNon solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della ... ilfattoquotidiano.it Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e grida: Ice fuori. Trump: Evento politicizzatoPremiati a Los Angeles alcuni dei nomi più influenti della musica contemporanea: Wildflower di Billie Eilish è la canzone dell'anno, Lamar consacrato re del rap, Mayhem di Lady Gaga è il miglior album ... msn.com Audace. Non c’è altro modo di descrivere il red carpet dei 68esimi Grammy Awards dove gli artisti, quest’anno, hanno osato decisamente di più, allontanandosi dai look sobri della passata edizione, quando molte celebrità avevano scelto abiti più severi a cau - facebook.com facebook I Grammy Awards portano sempre sul red carpet un tocco di individualismo e di creatività, confermandosi il palcoscenico dove la sperimentazione è più di casa. Questi i beauty look più riusciti secondo noi. Votateli anche voi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.