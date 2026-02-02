Grammy Awards 2026 un' edizione tra musica e politica | tutti i vincitori e i nuovi protagonisti | ecco quelle che c' è da sapere

La notte dei Grammy a Los Angeles ha portato sul palco artisti noti e sorprese. Alla Crypto.com Arena si sono alternati vincitori attesi e nuovi nomi che si affacciano sulla scena. La serata è stata anche l’occasione per alcune dichiarazioni politiche, che hanno aggiunto pepe alla manifestazione musicale.

La 68ª edizione dei Grammy Awards, andata in scena il primo febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ha confermato vincitori alcuni favoriti e rilanciato nuovi protagonisti mentre la musica si è intrecciata con dichiarazioni politiche. Grammy 2026, tra i vincitori Bad Bunny e Kendrick Lamar. La serata, condotta da Trevor Noah per l’ultima volta in veste di presentatore, è stata trasmessa da CBS e in streaming su Paramount+. Il protagonista assoluto della serata è stato Bad Bunny, che ha fatto la storia vincendo il premio Album dell’Anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo disco quasi interamente in spagnolo a ottenere questo riconoscimento nella storia dei Grammy. 🔗 Leggi su Amica.it

Bad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it

Miley Cyrus ignora Lady Gaga ai Grammy 2026: gelo in platea e polemica socialMiley Cyrus resta seduta e non applaude Lady Gaga ai Grammy 2026: il gesto divide il web e riaccende i sospetti di tensioni dietro le quinte. rumors.it

#TheShoppingBag - Febbraio 2026 - Parte 1 - Speciale Grammy Awards 2026 ll “rotocalco”, a fascicoli, che vi guida negli ascolti e vi aiuta a fare la spesa. Album of The Year Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos Non esistono generi da buttare. Questa affermazio facebook

Tra i premiati dei Grammy Awards 2026 anche il Dalai Lama, che a 90 anni ha conquistato il suo primo riconoscimento nella categoria audiolibri, narrazione e storytelling per “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”. “Lo ricevo con gratitu x.com