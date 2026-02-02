Grammy Awards 2026 un' edizione tra musica e politica | tutti i vincitori e i nuovi protagonisti | ecco quelle che c' è da sapere

Da amica.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte dei Grammy a Los Angeles ha portato sul palco artisti noti e sorprese. Alla Crypto.com Arena si sono alternati vincitori attesi e nuovi nomi che si affacciano sulla scena. La serata è stata anche l’occasione per alcune dichiarazioni politiche, che hanno aggiunto pepe alla manifestazione musicale.

La 68ª edizione dei Grammy Awards, andata in scena il primo febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ha confermato vincitori alcuni favoriti e rilanciato nuovi protagonisti mentre la musica si è intrecciata con dichiarazioni politiche. Grammy 2026, tra i vincitori Bad Bunny e Kendrick Lamar. La serata, condotta da Trevor Noah per l’ultima volta in veste di presentatore, è stata trasmessa da CBS e in streaming su Paramount+. Il protagonista assoluto della serata è stato Bad Bunny, che ha fatto la storia vincendo il premio Album dell’Anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo disco quasi interamente in spagnolo a ottenere questo riconoscimento nella storia dei Grammy. 🔗 Leggi su Amica.it

grammy awards 2026 un edizione tra musica e politica tutti i vincitori e i nuovi protagonisti ecco quelle che c 232 da sapere

© Amica.it - Grammy Awards 2026, un'edizione tra musica e politica: tutti i vincitori, e i nuovi protagonisti: ecco quelle che c'è da sapere

Approfondimenti su Grammy Awards 2026

Grammy Awards 2026: ecco tutti i vincitori

Los Angeles si prepara a campanare la serata dei Grammy 2026, con la Crypto.

Grammy Awards 2026, i vincitori, da Lady Gaga a Bad Bunny

Nella notte di Los Angeles si sono assegnati i Grammy Awards 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Grammy Awards 2026

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026: i look delle star sul red carpet.

grammy awards 2026 unBad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it

grammy awards 2026 unMiley Cyrus ignora Lady Gaga ai Grammy 2026: gelo in platea e polemica socialMiley Cyrus resta seduta e non applaude Lady Gaga ai Grammy 2026: il gesto divide il web e riaccende i sospetti di tensioni dietro le quinte. rumors.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.