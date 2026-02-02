Grammy Awards 2026 | trionfo per Kendrick Lamar e Lady Gaga

La serata dei Grammy Awards 2026 si è conclusa con grandi vittorie per Kendrick Lamar e Lady Gaga. I due artisti hanno portato a casa i premi più importanti, mentre altri nomi come Billie Eilish, The Cure, Yungblud, Doechii e Olivia Dean hanno ricevuto riconoscimenti nelle varie categorie. La notte ha confermato ancora una volta il talento e la popolarità di questi artisti nel panorama musicale internazionale.

Ai Grammy Awards 2026 dominano Kendrick Lamar e Lady Gaga. Riconoscimenti anche per Billie Eilish, The Cure, Yungblud, Doechii, Olivia Dean. La 68ª edizione dei Grammy Awards si è conclusa con un trionfo per Kendrick Lamar e Lady Gaga, protagonisti assoluti della serata. Lamar ha conquistato cinque statuette, diventando ufficialmente il rapper più premiato della storia, con un totale di 27 Grammy ottenuti nel corso della sua carriera. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano “Miglior registrazione dell’anno” per LUTHER con SZA e “Miglior album rap” per GNX. Tre premi anche per Lady Gaga, che si è imposta nelle categorie “Miglior album pop vocale” con MAYHEM e “Miglior registrazione dance-pop” con Abracadabra, confermandosi una delle artiste più versatili e influenti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica.

Questa notte a Los Angeles si sono consegnati i Grammy Awards 2026.

