Grammy Awards 2026 i vincitori da Lady Gaga a Kendrick Lamar

Questa notte a Los Angeles si sono consegnati i Grammy Awards 2026. Durante la cerimonia, sono stati premiati artisti come Lady Gaga e Kendrick Lamar, tra i protagonisti della notte. La serata ha visto trionfi e sorprese, con tante performance e riconoscimenti per le migliori uscite musicali dell’anno.

Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026, con la cerimonia che si è tenuta nella notte a Los Angeles. Era come sempre molta l’attesa per la scoperta di chi si sarebbe aggiudicato le prestigiose statuette dei Grammy Awards, la cui cerimonia di premiazione era prevista nella notte del 1 febbraio 2026 a Los Angeles ed ecco i vincitori delle varie categorie. Tra le cinque vittorie di ieri sera, Kendrick Lamar ha ottenuto i premi ambitissimi per “Miglior registrazione dell’anno” con “LUTHER” con SZA e “Miglior album rap” con “GNX”. Lady Gaga ha ottenuto tre statuette tra cui quella per “Miglior album Pop vocale” con “MAYHEM” e quella per la “Miglior registrazione dance-pop” con “Abracadabra”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Grammy Awards 2026, i vincitori, da Lady Gaga a Kendrick Lamar Approfondimenti su Grammy Awards Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitori Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica. Grammy Awards 2026, i vincitori, da Lady Gaga a Bad Bunny Nella notte di Los Angeles si sono assegnati i Grammy Awards 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Who was ROBBED Grammy 2026: Bad Bunny, Lady Gaga & Kendrick Lamar #shorts Ultime notizie su Grammy Awards Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, i favoriti alla vittoria: da Kendrick Lamar a Lady Gaga; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati. Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriNon solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della ... ilfattoquotidiano.it Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Audace. Non c’è altro modo di descrivere il red carpet dei 68esimi Grammy Awards dove gli artisti, quest’anno, hanno osato decisamente di più, allontanandosi dai look sobri della passata edizione, quando molte celebrità avevano scelto abiti più severi a cau - facebook.com facebook I Grammy Awards portano sempre sul red carpet un tocco di individualismo e di creatività, confermandosi il palcoscenico dove la sperimentazione è più di casa. Questi i beauty look più riusciti secondo noi. Votateli anche voi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.