Grammy Awards 2026 | ecco tutti i vincitori

Los Angeles si prepara a campanare la serata dei Grammy 2026, con la Crypto.com Arena piena di artisti e fan. I vincitori di quest’anno sono stati annunciati e la musica torna al centro dell’attenzione, tra emozioni e sorprese. La serata si preannuncia intensa, con premi distribuiti tra star affermate e talenti emergenti.

Los Angeles, la Crypto.com Arena si accende ancora una volta per ospitare i Grammy Awards 2026, l'evento che ogni anno incorona il meglio dell'industria musicale globale. Ma questa edizione non è stata soltanto una parata di star, performance spettacolari e abiti iconici, è stata una serata attraversata da messaggi politici forti, prese di posizione esplicite e momenti destinati a restare nella memoria collettiva. Al centro di tutto, Bad Bunny, vincitore dell'Album dell'anno con Debí Tirar Más Fotos, protagonista di un discorso che ha acceso il dibattito pubblico ben oltre i confini della musica.

