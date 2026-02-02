Grammy Awards 2026 da Billie Eilish a Bad Bunny | le star illuminano il red carpet

Questa notte a Los Angeles si tiene la 68ª edizione dei Grammy Awards. Le star della musica internazionale, da Billie Eilish a Bad Bunny, sfilano sul red carpet della Crypto.com Arena. La serata promette spettacolo con le più grandi celebrità che sfoggiano i loro look più sorprendenti. La notte è iniziata con un’esplosione di luci e musica, e i fan sono già in attesa delle performance e delle premiazioni.

I più grandi nomi della musica internazionale sfilano sul tappeto rosso della Crypto.com Arena di Los Angeles per la 68ª edizione dei Grammy Awards. Tra le star presenti spiccano Lady Gaga, Billie Eilish, Bad Bunny e Pharrell Williams. Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy Award con 'Wildflower' canzone dell'anno. Mentre 'Debì Tirar Màs Fotos' di Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno, entrando nella storia (è il primo artista latin ad aggiudicarsi il premio). 'Mayhem' di Lady Gaga ha vinto come miglior album pop e Kendrick Lamar ha fatto il pieno di riconoscimenti, fra cui miglior album rap, diventando il rapper con più Grammy di sempre.

