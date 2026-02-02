Grammy Awards 2026 | and the winners are…

Questa sera a Los Angeles, nella Crypto.com Arena, si è appena conclusa la 68ª edizione dei Grammy. La serata ha visto premi per i migliori artisti della musica mondiale, con performance che resteranno nella memoria e qualche sorpresa tra i vincitori. La musica ha preso il centro della scena, tra applausi e momenti indimenticabili.

A Los Angeles, nella prestigiosa Crypto.com Arena, si è conclusa la 68ª edizione dei Grammy Awards, celebrando i migliori talenti della musica mondiale con una serata ricca di emozioni, performance memorabili e riconoscimenti storici. Il palcoscenico ha visto trionfare Kendrick Lamar, che ha portato a casa ben cinque premi, diventando il principale vincitore della serata. Il rapper di Compton ha dominato le categorie più prestigiose, confermando il suo ruolo di figura centrale nella scena musicale contemporanea. Tra i riconoscimenti più significativi, il premio per l’Album dell’anno è andato a Bad Bunny per *DeBÍ TiRAR MáS FOToS*, un disco che ha unito ritmi latini, sonorità sperimentali e un messaggio sociale profondo, consolidando la sua posizione come artista internazionale di riferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

