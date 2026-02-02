I Grammy 2026 hanno avuto un protagonista chiaro: Bad Bunny. Il cantante portoricano ha portato a casa diversi premi, confermando il suo successo internazionale. Kendrick Lamar ha vinto cinque premi, mentre Billie Eilish si è portata a casa il riconoscimento come canzone dell’anno con “Wildflower”. Lady Gaga si è aggiunta al gruppo dei premiati, rendendo la serata ricca di sorprese e riconoscimenti importanti.

(Adnkronos) - I Grammy 2026 hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 5 premi, Bad Bunny e Lady Gaga. Billie Eilish ha ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior Nuovo Artista. I 68esimi Grammy Awards hanno sancito un momento epocale con l'assegnazione del premio per l'Album dell'Anno a Bad Bunny, primo artista a conseguire tale riconoscimento con un'opera interamente in lingua spagnola. Parallelamente, Kendrick Lamar ha consolidato la sua posizione nella storia della Recording Academy, emergendo come il rapper più premiato di sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno

Billie Eilish torna a vincere ai Grammy.

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record.

