Grammy 2026 ancora non ascoltano | Ricky Gervais riposta un suo discorso dopo gli attacchi all’Ice

Ricky Gervais torna a commentare le polemiche dei Grammy 2026. Dopo aver visto le reazioni agli attacchi degli artisti all’Ice, l’attore ha scritto su Instagram: “Ancora non ascoltano”, accompagnando il messaggio con una faccina che ride. Non è la prima volta che Gervais commenta queste situazioni, e questa volta si è ricordato di un suo discorso ai Golden Globe 2020, che aveva già fatto discutere.

(Adnkronos) – "Ancora non ascoltano". E una faccina che ride. A poche ore dai Grammy 2026, Ricky Gervais ha ricordato con un post un suo discorso ai Golden Globe 2020 dopo gli attacchi degli artisti all'Ice. Il tema dell'immigrazione è emerso con forza durante la cerimonia degli Oscar della musica. Bad Bunny ha utilizzato il suo discorso per veicolare un messaggio anti-Ice, dichiarando: "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, ma esseri umani e americani". E "prima di dire grazie a Dio, dirò Ice out", ha detto l'artista. Billie Eilish ricevendo il premio, sul palco con il fratello Finneas, ha affermato: "Per quanto mi senta grata, onestamente non sento di dover dire nulla, ma che nessuno è illegale su terra rubata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Grammy 2026

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

La serata dei Grammy 2026 si è accesa con un gesto forte di Billie Eilish.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grammy 2026

Argomenti discussi: Grammy 2026, ecco le previsioni sui premi più attesi della musica americana; Tutti i performer (già leggendari) che vedremo sul palco dei Grammy Awards 2026 stasera; I look ai Grammy 2026: da Lady Gaga a Sabrina Carpenter i migliori outfit sul red carpet; GRAMMY 2026 ad alta tensione.

Grammy 2026, ancora non ascoltano: Ricky Gervais riposta un suo discorso dopo gli attacchi all'IceIl comico nel 2020 nel suo monologo: 'Se vincete un premio, questa sera, non usate questo palco come piattaforma per un discorso politico. Non conoscete nulla del mondo reale' ... adnkronos.com

ICE Out: i momenti chiave dei Grammy 2026La politica, Bad Bunny e Kendrick Lamar nella storia, Lady Gaga in gabbia, le tristi vittorie dei Cure, i ricordi di Ozzy e D’Angelo, le mutande di Justin Bieber, i capezzoli di Chappell Roan, la gaff ... rollingstone.it

Ricky Gervais: Mortality. Il nuovo show su Netflix del comico più cattivo del mondo non ferisce. La gente muore e neanche Ricky Gervais sta molto bene. La riflessione https://nocturno.it/la-gente-muore-e-neanche-ricky-gervais-sta-molto-bene/ - facebook.com facebook