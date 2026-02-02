GPS 2026 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma già si muovono le prime prenotazioni per la consulenza personalizzata. Le scelte che fai ora potrebbero fare la differenza sulla tua possibilità di essere nominato, anche se i posti sono limitati. Chi ha deciso di agire in tempo si prepara a cogliere ogni occasione quando il bando uscirà.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

