Google Classroom ora i docenti possono registrare audio e video per spiegare i compiti
Gli insegnanti ora possono registrare audio e video direttamente su Google Classroom. La nuova funzione permette di spiegare i compiti senza usare strumenti esterni, semplificando il lavoro in classe e a distanza. Molti docenti attendevano questa novità, che rende più facile comunicare e aiutare gli studenti.
Google Classroom introduce una funzione che molti insegnanti stavano probabilmente cercando di implementare con strumenti esterni: la possibilità di registrare audio e video direttamente dentro la piattaforma. Non serve più destreggiarsi tra applicazioni diverse, esportare file, caricarli manualmente. Tutto avviene nello stesso ambiente dove si assegnano compiti, si comunicano scadenze e si gestisce la vita quotidiana della classe digitale. La novità riguarda principalmente la capacità di offrire back vocali o mostrare visivamente come si risolve un problema, passo dopo passo. Un docente di matematica può registrare lo schermo mentre svolge un’equazione complessa, spiegando a voce ogni passaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Google Classroom
