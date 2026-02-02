google classroom ora i docenti possono registrare audio e video per spiegare i compiti

Gli insegnanti ora possono registrare audio e video direttamente su Google Classroom. La nuova funzione permette di spiegare i compiti senza usare strumenti esterni, semplificando il lavoro in classe e a distanza. Molti docenti attendevano questa novità, che rende più facile comunicare e aiutare gli studenti.

Google Classroom introduce una funzione che molti insegnanti stavano probabilmente cercando di implementare con strumenti esterni: la possibilità di registrare audio e video direttamente dentro la piattaforma. Non serve più destreggiarsi tra applicazioni diverse, esportare file, caricarli manualmente. Tutto avviene nello stesso ambiente dove si assegnano compiti, si comunicano scadenze e si gestisce la vita quotidiana della classe digitale. La novità riguarda principalmente la capacità di offrire back vocali o mostrare visivamente come si risolve un problema, passo dopo passo. Un docente di matematica può registrare lo schermo mentre svolge un’equazione complessa, spiegando a voce ogni passaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

