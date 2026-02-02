Golf Justin Rose amministra il vantaggio e si aggiudica il Farmers Insurance Open

Justin Rose ha vinto il Farmers Insurance Open, chiudendo il quarto round davanti agli avversari. Il golfista britannico ha gestito bene il vantaggio accumulato e si è aggiudicato il torneo del PGA Tour con un punteggio finale che gli permette di salire sul podio. La giornata è stata caratterizzata da una prestazione solida e senza errori, confermando la sua posizione in testa fin dall’inizio.

I golfisti del PGA Tour archiviano l’evento del fine settimana chiudendo il quarto ed ultimo round del Farmers Insurance Open (montepremi 9.6 milioni di dollari). Lo storico torneo californiano, nato nel 1952, sorride a Justin Rose. L’inglese amministra il cospicuo vantaggio costruito nelle tornate precedenti tornando al successo nell’evento a distanza di 7 anni dalla vittoria colta nel 2019. Il britannico non va oltre un solido -2 di giornata completando le fatiche con lo score complessivo di – 23 (265 colpi). In seconda piazza con il punteggio di -16 troviamo il terzetto composto dal giapponese Ryo Hisatsune, dal sudcoreano Kim Si Woo e dallo statunitense Pierceson Coody. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Justin Rose amministra il vantaggio e si aggiudica il Farmers Insurance Open Approfondimenti su Justin Rose Golf, Justin Rose guida il The Farmers Insurance Open. Classifica corta in California Justin Rose prende il comando al The Farmers Insurance Open in California. Golf: Justin Rose incanta al Farmers Insurance Open. Power insegue, Koepka passa il taglio Justin Rose ha incantato al Farmers Insurance Open, fermando il tempo sul campo di Torrey Pines. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Justin Rose Golf, Justin Rose conduce con 6 colpi di vantaggio al Farmers Insurance OpenSono ormai 6, dopo il moving day, i colpi di vantaggio che Justin Rose ha messo tra sè e la seconda piazza, attualmente ricoperta da Joel Dahmen a -15, al ... oasport.it Golf: Justin Rose incanta al Farmers Insurance Open. Power insegue, Koepka passa il taglioJustin Rose ferma il tempo al Farmers Insurance Open. Il quarantacinquenne inglese, con un'altra giornata di quelle belle, riesce ad aggiornare il record ... oasport.it L'incredibile sportività di Justin Gaethje Max Holloway lo ha mandato KO, ma nonostante tutto Justin vuole vendicarlo contro Ilia Topuria. . . . #justingaethje #maxholloway #iliatopuria #ufcwhitehouse #mmaitalia #mmaita #ufcitalia #ufcita #fightsportitalia - facebook.com facebook "Rose L Albano" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.