Global risks report 2026 | preoccupa nel breve termine la situazione geo-economica

Il nuovo rapporto sui rischi globali per il 2026 mette in guardia. Nel breve periodo, la situazione geo-economica preoccupa di più. Le tensioni tra le nazioni e le instabilità economiche avanzano, creando incertezza sui mercati e sui territori. Le autorità di tutto il mondo cercano di rispondere, ma i rischi restano elevati e il futuro sembra ancora molto fragile.

di Ivan Manzo, Redazione sito AsviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 14 gennaio 2026. L’incertezza domina lo scenario globale. Secondo il Global risks perception survey ( Grps ), che raccoglie le valutazioni di circa 1300 esperti ed esperte a livello internazionale, il mondo si muove in una fase storica attraversata da profonde t rasformazioni geostrategiche, climatiche, tecnologiche e demografiche. In questo contesto, il 50% degli intervistati e delle intervistate prevede prospettive turbolente nei prossimi due anni, una quota che sale al 57% guardando all’orizzonte dei prossimi 10 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Global Risks Report Notizie dal Mondo ASviS, Global risks report 2026: preoccupa nel breve termine la situazione geo-economica Questa mattina è stato pubblicato il nuovo rapporto sui rischi globali per il 2026 dall’ASviS. Global Risks Report: 4 grandi temi destinati a plasmare l’economia Il rapporto sui rischi globali, pubblicato dal World Economic Forum, mette in evidenza quattro grandi temi che cambieranno l’economia nei prossimi anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Global Risks Report Argomenti discussi: WEF Global Risk Report 2026: Analisi delle Minacce Globali; Wef, i rischi 2026 sono conflitti di valori; Notizie dal Mondo ASviS, Global risks report 2026: preoccupa nel breve termine la situazione geo-economica; Geopolitica, tecnologia e clima: i rischi di breve e lungo periodo. Notizie dal Mondo ASviS, Global risks report 2026: preoccupa nel breve termine la situazione geo-economicaRiproponiamo il testo di Ivan Manzo, Redazione sito AsviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 14 gennaio 2026. L’incertezza è il tema dominante delle prospettive sui rischi ... ildenaro.it Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.TechScopri il WEF Global Risk Report 2026 con le minacce dei conflitti, della geopolitica, della sicurezza, delle sfide climatiche ... esg360.it #Wef, i #rischi 2026 sono conflitti di valori - Global Risks Report all'insegna dell'incertezza - Leggi l'articolo eticanews.it/wef-i-rischi-2… @wef x.com Davos cambia rotta: l’economia torna a contare più del clima. I dati del Global Risks Report 2026- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.