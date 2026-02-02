Gli sviluppatori di Phasmophobia Kinetic Games sponsorizzano il Southampton FC

Gli sviluppatori di Phasmophobia, Kinetic Games, hanno deciso di sponsorizzare il Southampton FC. La partnership durerà diversi anni e rafforza il legame tra il videogioco e il mondo del calcio. La società ha annunciato la notizia senza dettagli sui termini economici, ma l’obiettivo è aumentare la visibilità di entrambe le parti. La notizia ha già fatto il giro dei social e ha sorpreso molti fan del club e degli appassionati di videogiochi.

Kinetic Games ha annunciato una sponsorizzazione pluriennale del loro team preferito, il Southampton Football Club. Dopo il continuo e travolgente successo del gioco horror Phasmophobia, dello studio con sede a Southampton, che ha superato i 25 milioni di copie vendute nel 2025, il team ha puntato su iniziative per dare forza alla comunità locale, a partire dalla sua squadra di calcio di casa. Con sede nell’Hampshire, il Southampton FC compete nel campionato di English Football League (EFL) ed è uno dei club più affermati del Regno Unito, attivo dal 1885. La sponsorizzazione del club da parte di Kinetic Games vedrà le immagini spettrali di Phasmophobia apparire nello stadio St. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gli sviluppatori di Phasmophobia, Kinetic Games, sponsorizzano il Southampton FC Approfondimenti su Kinetic Games Southampton Phasmophobia, Kinetic Games ha svelato la roadmap del 2026 con la versione 1.0 e tante altre novità in arrivo Kinetic Games annuncia i piani per il 2026, con la tanto attesa versione 1. Kinetic Publishing, il team di Phasmophobia crea la nuova etichetta dedicata ai giochi indie Kinetic Publishing, nuova etichetta creata dal team di Kinetic Games, sviluppatore di Phasmophobia, si dedica a sostenere lo sviluppo di giochi indie. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Kinetic Games Southampton Argomenti discussi: Phasmophobia svela la roadmap del 2026, che include il lancio su Nintendo Switch 2 e della versione 1.0; Phasmophobia Kinetic Games ha svelato la roadmap del 2026 con la versione 1.0 e tante altre novità in arrivo. Phasmophobia: grandi aggiornamenti, nuove mappe e debutto su Switch 2 nella roadmap 2026Kinetic Games svela i piani per Phasmophobia nel 2026: versione Switch 2, rework delle mappe storiche e l’attesa versione 1.0. vgmag.it La nuova mappa di Phasmophobia, Nell's Diner ha una data di uscita e rappresenta il futuro del giocoNel corso delle celebrazioni per il quinto anniversario di Phasmophobia, in occasione del TwitchCon, gli sviluppatori hanno annunciato la data di uscita di Nell's Diner, la nuova mappa del gioco ... multiplayer.it Kinetic Games ha pubblicato la roadmap di Phasmophobia per il 2026, rivelando alcuni annunci da brivido, tra cui il lancio della versione 1.0. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.