Gli studenti tornano all' Ip Marconi | locali rinnovati e un progetto da oltre 2 milioni in partenza

Gli studenti tornano all’Ip Marconi dopo i lavori di rinnovamento. L’edificio è stato migliorato anche dal punto di vista sismico, con interventi di consolidamento strutturale e tecniche innovative. È partito un progetto da oltre 2 milioni di euro per rendere più sicuro e funzionale il liceo.

Miglioramento sismico dell’edificio, con opere di consolidamento strutturale e l’adozione di soluzioni tecniche avanzate per aumentarne la resistenza in caso di eventi sismici. Parallelamente, sono stati realizzati lavori per migliorare il comfort interno, tra cui cappotto termico e sostituzione degli infissi. Sono questi gli interventi urgenti conclusi all'Ipsia Guglielmo Marconi di San Giovanni Valdarno da parte della Provincia di Arezzo, per un investimento complessivo di 723mila euro (finanziati in parte dalla Regione Toscana). Così questa mattina, lunedì 2 febbraio, gli studenti e le studentesse hanno potuto rientrare nei locali rinnovati dell’istituto, dotati di spazi moderni, funzionali e pienamente adeguati alle attività didattiche.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Gli studenti del Marconi Pieralisi sono coinvolti nel progetto per le strade sicure di via Raffaello Sanzio.

