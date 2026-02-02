Gli Spirited Spurs reagiscono da due gol fino al punto di salvataggio

I tifosi del Tottenham sono rimasti senza parole questa sera. La squadra ha recuperato due gol di svantaggio e ha conquistato un pareggio contro il Manchester City, una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Gli Spurs hanno dimostrato carattere e determinazione, rispondendo colpo su colpo agli avversari e portando a casa un risultato insperato.

2026-02-01 20:33:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Tottenham Hotspur ha reagito da due gol in meno per conquistare un punto contro il Manchester City in Premier League. Rayan Cherki e Antoine Semenyo hanno portato il City in vantaggio prima dell’intervallo allo stadio Tottenham Hotspur e sembravano essere in corsa verso la vittoria prima che una doppietta di Dominic Solanke nel secondo tempo riportasse gli Spurs in partita. Il risultato darà ai tifosi degli Spurs qualcosa di cui gridare dopo una triste stagione di campionato finora, ma farà ben poco per alleviare la crescente pressione sul tecnico Thomas Frank.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Tottenham Hotspur Manchester City Romero recupera un punto per gli Spurs Il match tra gli Spurs e il loro avversario si è concluso con un pareggio, permettendo ai londinesi di ottenere un punto. Romero salva il punto per gli Spurs

