Giuseppe Sarlo l’inchiostro della memoria | Pizzo celebra sport storia e futuro

Al Palazzo della Cultura di Pizzo, si è conclusa la 64ª Coppa Olimpia. La serata ha riunito sport, memoria e futuro, diventando un momento di festa e confronto tra appassionati e protagonisti locali.

Una serata densa di significati quella andata in scena al Palazzo della Cultura di Pizzo, dove la 64ª edizione della Coppa Olimpia ha vissuto il suo atto conclusivo trasformandosi in un momento di incontro tra sport, memoria e informazione. Non solo la chiusura di un torneo storico, ma un vero passaggio di testimone tra generazioni che hanno raccontato e costruito il territorio e giovani pronti a scriverne il futuro sul campo. Sotto la regia del Comitato Olimpia, guidato dal patron Matteo Betrò, e con il patrocinio del Comune di Pizzo, l’evento ha visto la partecipazione delle istituzioni cittadine: presenti il sindaco Gianluca Pititto, il dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giuseppe Sarlo, l’inchiostro della memoria: Pizzo celebra sport, storia e futuro Approfondimenti su Giuseppe Sarlo Memoria come dovere: il Convitto Nazionale celebra il Giorno della Memoria tra storia, musica e impegno civile Questa mattina, alla Rotonda del Convitto Nazionale, si è svolta una cerimonia per il Giorno della Memoria. “La lezione della storia”, Ortona celebra il Giorno della memoria Il Comune di Ortona ricorda il Giorno della Memoria con un incontro pubblico intitolato “La lezione della storia”, che si terrà martedì 27 gennaio alle ore 10 nella sala Eden. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giuseppe Sarlo La 64esima Coppa Olimpia celebra la carriera del giornalista Giuseppe Sarlo: «Ne sono onorato»L'evento si è tenuto venerdì sera nel Palazzo della Cultura di Pizzo. Tanti i premi sia singoli che collettivi assegnati nel corso della storica manifestazione ... ilvibonese.it La 64esima Coppa Olimpia celebra la carriera del giornalista Giuseppe Sarlo: «Ne sono onorato» x.com Allenamento selezione provinciale 2013 In bocca al lupo ai nostri D'Angela Giuseppe De sarlo Giulio e Giorgio Darimateo Giuseppe Parisi Matteo Franco Andrea - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.