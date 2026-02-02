Rescaldina, Milano. I ragazzi delle scuole del paese hanno deciso di raccontare le storie di chi non c’è più a causa della mafia. Con testi e fumetti, hanno ricostruito le vite di 31 bambini e ragazzi uccisi, tra cui Giuseppe Di Matteo, rapito e ucciso a soli 12 anni, e Cocò Campolongo, coinvolto a tre anni nell’esplosione dell’auto del nonno. Le loro storie sono ora raccolte nel libro “La mafia porta via vite innocenti”.

Rescaldina (Milano) – I ragazzi delle scuole raccontano, con testi e fumetti, le storie di 31 coetanei uccisi dalla mafia: da Cocò Campolongo, coinvolto a soli tre anni nell’esplosione dell’auto del nonno, a Giuseppe Di Matteo, 12 anni, sequestrato e assassinato, le drammatiche storie si susseguono nel libro “La mafia porta via vite innocenti. Storie di vittime minorenni raccontate dai ragazzi delle scuole“, frutto del concorso RicordaTela promosso dalla cooperativa sociale La Tela di Rescaldina, in collaborazione con Libera e con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Il libro, edito da In DialogoITL Libri, da poco arrivato nelle librerie italiane, ha preso vita da un progetto sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuseppe Di Matteo e gli altri 116: i ragazzi di Rescaldina raccontano i bambini e i ragazzi uccisi dalla mafia

Approfondimenti su Giuseppe Di Matteo

A trent’anni dall’omicidio di Giuseppe Di Matteo, avvenuto nel 1996, si svolgono iniziative a San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per mantenere vivo il ricordo del giovane vittima della mafia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giuseppe Di Matteo

Argomenti discussi: Giuseppe Di Matteo e gli altri 116: i ragazzi di Rescaldina raccontano i bambini e i ragazzi uccisi dalla mafia; Sequestrati i beni dei Lombardi, clan mafioso del Gargano; San Giuseppe Jato accoglie una delegazione di magistrati cileni; Giuseppe Berto, nella prigionia in Texas è la realtà a imporre lo stile.

Trent'anni fa il piccolo Giuseppe Di Matteo fu ucciso dalla mafiaSono passati trent'anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l'11 gennaio 1996 fu strangolato e sciolto nell'acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. Un ... ansa.it

Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di MatteoTrent'anni fa la mafia ha superato un confine che non avrebbe mai dovuto essere oltrepassato: ha rapito, torturato e assassinato un giovane innocente, Giuseppe Di Matteo, trasformando la sua vita in ... tg24.sky.it

Allenamento selezione provinciale 2013 In bocca al lupo ai nostri D'Angela Giuseppe De sarlo Giulio e Giorgio Darimateo Giuseppe Parisi Matteo Franco Andrea - facebook.com facebook