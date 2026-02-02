Giudici onorari in prima linea per salvare le udienze del Tribunale di Perugia

2 feb 2026

Giudici onorari sono scesi in campo per evitare che le udienze si fermino. Il presidente della Corte d’appello di Perugia ha ripetuto che mancano giudici e personale amministrativo, e senza rinforzi rischiano di bloccare il lavoro. Per ora, i giudici onorari stanno cercando di tenere le cose a galla.

Con quattro togati fuori sede, la presidente Teresa Giardino estende i loro poteri alle udienze predibattimentali. Redistribuiti tutti i fascicoli della magistrata trasferita in Sicilia Il presidente della Corte d’appello di Perugia lo ha ripetuto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario: manca personale giudicante e amministrativo. E il presidente, facente funzione, del Tribunale di Perugia, lo ha ribadito con un provvedimento che vara un piano straordinario per far fronte alla scopertura record: tre magistrati togati assenti per maternità o trasferimento, la quarta vacanza da gennaio.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

