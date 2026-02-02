Giudici onorari in prima linea per salvare le udienze del Tribunale di Perugia

Giudici onorari sono scesi in campo per evitare che le udienze si fermino. Il presidente della Corte d’appello di Perugia ha ripetuto che mancano giudici e personale amministrativo, e senza rinforzi rischiano di bloccare il lavoro. Per ora, i giudici onorari stanno cercando di tenere le cose a galla.

Con quattro togati fuori sede, la presidente Teresa Giardino estende i loro poteri alle udienze predibattimentali. Redistribuiti tutti i fascicoli della magistrata trasferita in Sicilia Il presidente della Corte d'appello di Perugia lo ha ripetuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario: manca personale giudicante e amministrativo. E il presidente, facente funzione, del Tribunale di Perugia, lo ha ribadito con un provvedimento che vara un piano straordinario per far fronte alla scopertura record: tre magistrati togati assenti per maternità o trasferimento, la quarta vacanza da gennaio.

