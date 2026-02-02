La città di Catania si prepara a vivere giorni intensi con il Giubileo Agatino. Sono in programma diverse celebrazioni religiose, eventi culturali e iniziative sportive che coinvolgeranno cittadini e visitatori. La festa di Sant’Agata si anima con un calendario ricco di appuntamenti, pronti a portare la comunità in piazza e nelle chiese. La città si sta organizzando per accogliere i partecipanti e rendere questa settimana speciale per tutti.

Giubileo Agatino: tutti gli appuntamenti religiosi, culturali e sportivi della Festa di Sant’Agata. Il Giubileo Agatino entra nel vivo e la città di Catania si prepara a vivere giorni intensi, scanditi da celebrazioni religiose, appuntamenti culturali e iniziative sportive che compongono un programma ricchissimo e diffuso. Un calendario che racconta la devozione per Sant’Agata, ma anche l’energia creativa e comunitaria di una città che ogni anno rinnova il proprio legame con la sua Patrona. Gli eventi religiosi: il cuore del Giubileo Agatino. Il programma liturgico, fitto e partecipato, si articola tra il Triduo Solenne in Cattedrale, le celebrazioni del 5 febbraio, le processioni, le messe dedicate e i momenti di preghiera che accompagnano i fedeli fino alla conclusione della festa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giubileo Agatino: eventi religiosi, culturali e sportivi

Approfondimenti su Giubileo Agatino

Il Comune di Cesenatico ha aperto un bando aperto a contributi e sovvenzioni per eventi culturali, sportivi, sociali e di intrattenimento previsti nel 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giubileo Agatino

Argomenti discussi: Festa di Sant’Agata 2026, l'anno del Giubileo agatino: il programma tra fede, cultura e sport; Sant’Agata 2026: un Giubileo tra fede, cultura, arte e sport; Catania si veste di fede e identità: tutte le iniziative per la Festa di Sant’Agata.

Giubileo degli operatori di Giustizia, programma ed eventiIniziato ufficialmente con l’apertura della porta santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025 è il ventisettesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa. tg24.sky.it

Giubileo dei Cori e delle Corali: date, programma ed eventiIniziato ufficialmente con l’apertura della porta santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025 è il ventisettesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa e ... tg24.sky.it

Musica che si trasforma in preghiera corale, abbraccio spirituale, respiro di eterno. Catania vibra in attesa del grande evento concertistico del prossimo 3 Febbraio 2026 in onore a Sant'Agata, quest'anno arricchito dal giubileo Agatino. Protagonisti sul palco il facebook

Festa di Sant’Agata 2026, l'anno del Giubileo agatino: il programma tra fede, cultura e sport x.com