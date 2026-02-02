Girone C tre gol per i campani nella ripresa Baby Dea da sogno Poi Benevento la ribalta

L’Atalanta U23 perde ancora in casa, questa volta contro il Benevento. I campani segnano tre gol nella ripresa e ribaltano il risultato, vincendo 4-3 al Comunale di Caravaggio. La squadra di casa, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 3-1, non riesce a sostenere il ritmo e subisce la rimonta degli ospiti, guidati dagli ex Ceresoli e Tumminello. Un’altra delusione per l’Atalanta, che fatica a mantenere la solidità tra le mura amiche.

CARAVAGGIO (Bergamo) L' Atalanta U23 conferma la sua fragilità casalinga cadendo al Comunale di Caravaggio contro il Benevento degli ex Ceresoli e Tumminello per 3-4, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-1. Quarta sconfitta casalinga interna per i nerazzurri. Baby Dea che eppure era stata brava a non scomporsi dopo una sbandata iniziale che aveva portato al gol degli ospiti dopo solo tre minuti, firmato da Lamesta. Sotto di una rete la squadra di Bocchetti aveva reagito e trovando il pareggio nel giro di tre minuti con il 20enne centrocampista croato Sergej Levak, che insaccava su sponda di Vavassori da corsa di Bergonzi.

