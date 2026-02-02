Giro di vita anti-violenti a scuola | dalla mappa degli istituti a rischio ai piani di controllo al metal-detector

A Perugia si prepara un giro di vite contro la violenza e il disagio nelle scuole. Il Prefetto Francesco Zito ha convocato un summit con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, e i dirigenti degli istituti. L’obiettivo è mettere a punto una mappa degli istituti più a rischio e rafforzare i controlli, anche con metal detector. Si discuterà di nuovi piani per aumentare la sicurezza e combattere il consumo di droghe tra gli studenti. La volontà è di cambiare approccio e rendere le scuole più sicure e pres

Un cambio di paradigma su sicurezza e lotta alle droghe e al disagio nelle scuole in Umbria passerà per il summit convocato dal Prefetto di Perugia, Francesco Zito, dove siederanno alla stessa tavola il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, i rappresentanti delle scuole e tutte le forze dell'ordine. Obiettivo: analizzare e mettere in pratica le disposizioni della direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito "sulle misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Scuola Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: “Metal detector negli istituti più a rischio” Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Perugia Scuola Argomenti discussi: Giro di vite sui locali: controlli anti-incendio e capienza massima dopo il rogo di Crans-Montana; Firmata l’ordinanza anti traffico. Stop alle auto in centro (ore 17-19); Giro di vite sugli immigrati. I condannati saranno espulsi; Puglia, le critiche dei medici di famiglia: Il piano-anti liste d’attesa con quale personale si fa?. Giro di vite anti-accattonaggio Pipì in strada, triplicata la multaEcco il nuovo regolamento di polizia urbana: sono definitivi i divieti contro alcol e vetro in centro. Il sindaco potrà cacciare chi disturba o commette reati dai luoghi ’sensibili’ (anche museo e ... ilrestodelcarlino.it Giro di vite anti-bivacco. Multe da 80 a 430 euroLa giunta comunale, durante la riunione che si è tenuta ieri mattina, ha approvato i criteri per il quadro sanzionatorio dell’ordinanza contingibile e urgente numero 70 del 12 agosto 2025, avente per ... lanazione.it Codice:Ge246 Completo Taglia unica Vestibilità: 60-62 Prezzo: 36,90 Giro seno: 140-146cm Giro fianchi: 164cm Lunghezza: 85cm Tessuto:95%visocsa 5%elastico Pantaloni Taglia unica Vestibilità:60-62 Giro vita: 80-146cm. Giro fianchi: 140-146cm. Lunghe facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.