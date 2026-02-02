Gioventù e talento | il classe 2005 Borciu alza il livello degli esterni Baskérs

Matteo Borciu diventa ufficialmente un giocatore della Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. La società ha annunciato di aver concluso il tesseramento del giovane guardia classe 2005, che ha già mostrato il suo talento in alcune partite, come quella contro Matelica. Ora il team punta su di lui per rinforzare gli esterni e alzare il livello della squadra.

C’è una new entry davvero interessante in casa Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. La società comunica infatti di aver completato le operazioni per il tesseramento di Matteo Borciu, guardia che abbiamo già potuto ammirare in campo nella gara a Matelica e che andrà ad arricchire il reparto esterni a disposizione di coach Alessandro Tumidei. E’ datata all’estate 2020 la prima esperienza lontano da casa, più precisamente alla corte della Pallacanestro Forlì 2.015: con i colori biancorossi, oltre a raggiungere nel 2022 le finali nazionali, Matteo si allena con la prima squadra sotto le gestioni di Sandro Dell’Agnello e Antimo Martino collezionando anche, come ciliegina sulla torta, alcune apparizioni in Serie A2, segnando anche 5 punti in gara 2 delle semifinali playoff contro l’Apu Udine.🔗 Leggi su Forlitoday.it

