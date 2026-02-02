Giovanni Floris arriva a Favara | al castello la presentazione di Asini che volano

Giovanni Floris arriva a Favara, dove giovedì 5 febbraio ha incontrato il pubblico al Castello Chiaramonte per presentare il suo ultimo libro, “Asini che volano”. L’evento ha attirato molti cittadini, tutti curiosi di ascoltare le sue parole e scoprire i temi trattati nel nuovo volume. Floris ha parlato di Italia e di storie che spesso passano inosservate, portando il suo racconto tra riflessioni civili e realtà quotidiane. È stato un pomeriggio dedicato alla parola, senza troppi fronzoli, con un pubblico coinvolto e

Un pomeriggio dedicato alla riflessione civile, alla parola e al racconto dell'Italia contemporanea. Giovedì 5 febbraio, al Castello Chiaramonte di Favara, Giovanni Floris presenta il suo ultimo libro "Asini che volano" in un incontro aperto alla cittadinanza inserito nel ciclo di iniziative culturali "Resistere ieri e oggi". L'appuntamento è fissato per le 16,30 e nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Calogero Marrone, l'Anpi di Favara e Demea Eventi Culturali con il sostegno di enti e istituzioni regionali. Nel suo libro Floris costruisce un racconto che attraversa il presente del Paese intrecciando cronaca, osservazione sociale e memoria collettiva.

