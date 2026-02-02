Giovanni Cultrera di Montesano riceve la Candelora d' oro

Nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, cittadini, politici e amici si sono riuniti domenica sera per celebrare Giovanni Cultrera di Montesano. Il Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini ha ricevuto la Candelora d'oro dal sindaco Enrico Trantino, in un momento di grande emozione e applausi. La sala era piena e l’atmosfera carica di riconoscenza per il suo impegno nel mondo della cultura.

Sofia Raffaeli, la campionessa olimpica di ginnastica ritmica riceve il Picchio d'Oro: "Un'onore" Sofia Raffaeli, campionessa olimpica di ginnastica ritmica, è stata insignita del Picchio d'Oro 2025 durante la 21ª Giornata delle Marche. Benjamin Cremaschi come Messi e Haaland: riceve la scarpa d'oro della Fifa Benjamin Cremaschi, centrocampista del Verona, ha ricevuto la Scarpa d'Oro della FIFA, un riconoscimento che lo pone tra i migliori giovani calciatori.

