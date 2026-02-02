Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato domenica a Torino, coinvolto in un episodio di violenza durante un corteo pro Askatasuna. Al momento dell’arresto, il giovane ha detto di non aver mai avuto problemi e non ha opposto resistenza. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’aggressione a un agente, avvenuta nel corso della manifestazione. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un giovane di 22 anni, originario del borgo di Montelaterone sull’Amiata, è stato arrestato a Torino domenica 1 febbraio nell’ambito di un’indagine sull’aggressione a un agente di polizia durante un corteo pro Askatasuna. Il giovane, identificato come Angelo Simionato, è stato bloccato dopo che le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno reso evidente il suo coinvolgimento in un’azione violenta che ha visto l’agente colpito ripetutamente con calci e martellate. Non ha precedenti penali, e nella sua vita precedente a Torino non era mai stato segnalato per comportamenti devianti. L’arresto è avvenuto in seguito a un’indagine condotta dalla Digos della questura torinese, che ha ricostruito l’evento grazie a riprese registrate in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovane arrestato a Torino dopo aggressione a agente: "Non ho mai avuto problemi", dice al momento dell'arresto.

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve.

Scene di guerriglia si sono scatenate a Torino durante un corteo in solidarietà con il centro sociale Askatasuna.

