Giorno della marmotta Phil prevede un lungo inverno ma spesso sbaglia

Punxsutawney Phil ha fatto ancora una volta la sua previsione. La marmotta è uscita dalla tana e ha visto la propria ombra, annunciando un inverno lungo almeno sei settimane. La tradizione americana del Groundhog Day si ripete, e questa volta Phil sembra non sbagliare, almeno sulla carta. In molti si chiedono se le sue previsioni si avvereranno davvero o se, come spesso accade, saranno smentite dal tempo.

Sarà un inverno lungo, almeno secondo Punxsutawney Phil. Come da tradizione del Groundhog Day, la marmotta più famosa d'America è uscita dalla tana e ha visto la propria ombra, "prevedendo" altre sei settimane di freddo per Stati Uniti e Canada. Il cuore della ricorrenza resta Punxsutawney, in Pennsylvania

