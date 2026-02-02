Giornata della Candelora 2026 Legambiente Avellino | La montagna è un bene da rispettare e custodire ogni giorno

La Giornata della Candelora 2026 si svolgerà in modo diverso rispetto al passato. La frana che ha colpito il territorio negli ultimi mesi del 2025 impedisce di organizzare la tradizionale festa in montagna. Legambiente di Avellino sottolinea che la montagna resta un bene da rispettare e custodire ogni giorno, ma quest’anno l’evento non potrà svolgersi come di consueto.

La giornata della Candelora del 2026 non si svolgerà secondo la tradizione.La frana che ha interessato il territorio negli ultimi mesi del 2025 rende impossibile vivere un momento che per la comunità rappresenta incontro, festa e legame profondo con la montagna. Un’assenza che pesa, anche sulle attività ricettive, e che non può e non deve passare sotto silenzio. Negli ultimi anni, proprio in occasione delle giornate della Candelora, il circolo Legambiente Avellino ha scelto di adottare il claim “Sacra è la montagna”, per ricordare che la montagna non è solo uno scenario da attraversare o sfruttare, ma un bene vivo, fragile, da rispettare e custodire ogni giorno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Candelora 2026

La montagna si ferma per ricordare le vittime dell’olocausto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Candelora 2026

Argomenti discussi: Arriva la Candelora 2026: storia e tradizioni della festa che segna la fine dell'inverno; Candelora 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare gratis il 2 febbraio; Buongiorno e Buona Candelora 2026, IMMAGINI nuove e originali; È il giorno della Candelora, la luce segno di speranza oltre la frana.

Messa della Candelora con Papa Leone XIV: orario, diretta TV e streaming del 2 febbraio 2026La celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro per la Giornata Mondiale della Vita Consacrata: benedizione delle candele e trasmissione in diretta ... funweek.it

Candelora 2026, tra fede, meteo e tradizioni: ecco perchè oggi il meteo contaCandelora 2026: tra fede, meteo e tradizioni. Oggi 2 febbraio è la festa della luce che sfida l'inverno in Italia e nel mondo ... quotidianodiragusa.it

IrpiniaTv. . Con un documento Legambiente chiede al Comune di Avellino di mantenere gli impegni assunti sul Fenestrelle. “Dopo 30 anni di battaglie civiche è tempo di realizzare il parco, evitando il consumo di suolo”. #itv facebook