Giorgia Meloni pronta alla linea dura | a breve l’ok al decreto Sicurezza

Questa mattina il governo si prepara a approvare il decreto Sicurezza, un provvedimento che, secondo quanto spera il vicepremier Salvini, sarà discusso già mercoledì in Consiglio dei ministri. La premier Meloni si mostra decisa a mantenere una linea dura, pronta a mettere in atto misure più stringenti. La decisione arriva in un momento di tensione politica, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio.

Stamattina il governo proverà a blindare il dl Sicurezza che, secondo quanto auspicato dal vicepremier Salvini, sarà all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di mercoledì. Ci sarà una stretta su vendita dei coltelli ai minori, ricongiungimenti facili e lo sgombero degli immobili occupati. Si valuta un fermo preventivo di 48 ore. Una riunione di governo convocata con urgenza per questa mattina. Sul tavolo un pacchetto sicurezza da sistemare anche per dare una risposta concreta ai disordini di Torino che hanno ridotto in ospedale due agenti di polizia, massacrati di botte dagli antagonisti che sfilavano in difesa del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Panorama.it

Durante la riunione dei Volenterosi, Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza di costruire un’architettura di sicurezza solida per l’Ucraina.

L’Italia ha deciso di ritirare l’ambasciatore a causa di divergenze con la Svizzera.

