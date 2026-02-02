Giorgia dei cieli | la Premier si fa cherubino e scopre che anche in basilica ama stare al centro dell’affresco

La Premier si trasforma in un cherubino e fa il suo ingresso in una basilica di Roma, dove si lascia ritrarre tra gli affreschi. La scena ha qualcosa di surreale: un volto noto che si confonde tra le immagini sacre, mentre l’arte diventa uno sfondo per un meme politico. La Chiesa guarda tutto con un sorriso storto, imbarazzata da questa presenza insolita che, tra un sorriso e uno sguardo, sembra voler conquistare anche il mondo dell’immagine pubblica.

C’è qualcosa di irresistibilmente grottesco in un cherubino con la faccia di Giorgia Meloni che svolazza beato in una basilica romana. Non perché l’arte sacra non abbia mai flirtato con il potere – lo fa da secoli, con entusiasmo e portafogli benedetti – ma perché qui il confine tra devozione, propaganda e barzelletta social evapora del tutto. Altro che coincidenza: se metti un volto iper-riconoscibile, una pergamena con l’Italia e lo piazzi in una chiesa nel cuore di Roma, non stai restaurando un affresco. Stai lanciando un messaggio. O almeno un meme. La reazione ufficiale è tutta un esercizio di compostezza imbarazzata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un angelo dal volto che ricorda molto quello di Giorgia Meloni.

Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

