Giocate a Rust? Questa notizia potrebbe farvi piacere oppure no

Se giochi a Rust, potresti notare presto alcune novità sotto il cofano. Gli sviluppatori hanno deciso di mettere un freno ai trucchi, introducendo tecnologie di sicurezza hardware come Secure Boot e TPM 2. La mossa mira a rendere il gioco più sicuro e a ridurre le frodi, anche se alcuni giocatori potrebbero non essere felici di questa novità. La speranza è che, con queste misure, si riducano le truffe e si garantisca un’esperienza più equa a tutti.

Il titolo di sopravvivenza più iconico del panorama videoludico, Rust, sta per affrontare il problema dei trucchi con un approccio senza precedenti: l’introduzione obbligatoria di tecnologie di sicurezza hardware come Secure Boot e TPM 2.0. L’annuncio, reso noto dal direttore operativo di Facepunch Studios, Alistair McFarlane, segna una svolta radicale nel modo in cui i giochi affrontano il problema dei cheater. A partire dal mese di marzo, i proprietari di server privati potranno scegliere di abilitare questi requisiti, escludendo così chiunque non disponga di un hardware compatibile. Il passaggio, sebbene inizialmente opzionale, è solo il primo step di una strategia che potrebbe rendere questi sistemi obbligatori su tutti i server nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

