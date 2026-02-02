Giocate a Rust? Questa notizia potrebbe farvi piacere oppure no

Se giochi a Rust, potresti notare presto alcune novità sotto il cofano. Gli sviluppatori hanno deciso di mettere un freno ai trucchi, introducendo tecnologie di sicurezza hardware come Secure Boot e TPM 2. La mossa mira a rendere il gioco più sicuro e a ridurre le frodi, anche se alcuni giocatori potrebbero non essere felici di questa novità. La speranza è che, con queste misure, si riducano le truffe e si garantisca un’esperienza più equa a tutti.

Il titolo di sopravvivenza più iconico del panorama videoludico, Rust, sta per affrontare il problema dei trucchi con un approccio senza precedenti: l’introduzione obbligatoria di tecnologie di sicurezza hardware come Secure Boot e TPM 2.0. L’annuncio, reso noto dal direttore operativo di Facepunch Studios, Alistair McFarlane, segna una svolta radicale nel modo in cui i giochi affrontano il problema dei cheater. A partire dal mese di marzo, i proprietari di server privati potranno scegliere di abilitare questi requisiti, escludendo così chiunque non disponga di un hardware compatibile. Il passaggio, sebbene inizialmente opzionale, è solo il primo step di una strategia che potrebbe rendere questi sistemi obbligatori su tutti i server nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giocate a Rust? Questa notizia potrebbe farvi piacere (oppure no) Approfondimenti su Rust Trucchi Ma Belve Crimi si fa oppure no? Ecco la notizia che delude i fan di Francesca Fagnani Renica: “Napoli, Conte ha dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, Questa è la novità e fa piacere” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rust Trucchi Argomenti discussi: Boeser si unirà ai Canucks in trasferta, ma è difficile giocare prima della pausa. Giocate a Rust? Questa notizia potrebbe farvi piacere (oppure no)Rust introduce Secure Boot e TPM 2.0 per contrastare i cheater: una svolta nella lotta alle frodi videoludiche che porta tecnologie di sicurezza hardware nel gaming. tomshw.it Il calcio è uno sport di squadra, non giochi per te stesso, le giocate che fai sono anche per i tuoi compagni. Tu influenzi tutti. Quindi ricordati, puó essere che trascini la squadra alla vittoria in una partita, ma se si vuole vincere ad alto livello biso facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.