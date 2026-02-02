Giacobazzi prima vittoria Grande ripresa contro Lecco

Questa mattina il Giacobazzi ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, battendo il Lecco 35-20 in una partita intensa. La squadra ha mostrato un buon ritmo e determinazione, risalendo dopo alcune difficoltà e conquistando punti importanti in classifica. I giocatori sono sembrati più concreti rispetto alle ultime uscite, e questa vittoria potrebbe dare fiducia per le prossime gare.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.