giacobazzi prima vittoria grande ripresa contro lecco

Questa mattina il Giacobazzi ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, battendo il Lecco 35-20 in una partita intensa. La squadra ha mostrato un buon ritmo e determinazione, risalendo dopo alcune difficoltà e conquistando punti importanti in classifica. I giocatori sono sembrati più concreti rispetto alle ultime uscite, e questa vittoria potrebbe dare fiducia per le prossime gare.

giacobazzi 35 lecco 20 GIACOBAZZI: Mazzi; Traversi (75’ Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta; Righi Riva, Esposito (53’ Macculi); Bellei (75’ Rizzi), De Luca (56’ Covi), Flores (64’ Operoso); Venturelli M., Cojocari (36’ Zanni); Malisano, Rodriguez (53’ Benassi), Morelli (56’ Ori). All. Guareschi. LECCO: Messa; Alippi (74’ Castelletti), Mauri, Riva, Travaglini; Coppo M. (77’ Meisner), Piccoli; Cattaneo, Coppo G. (65’ Galli), Colombo; Maspero, Valentini; Holenda (61’ Moroni), Vacirca (56’ Gianola), Gaddi (50’ De Sarro). Non entrati: Turco, Crimella. All. Locatelli. Arbitro: Taggi di Roma Marcature: 2’ meta Travaglini, 9’ cp Mazzi, 13’ meta Rodriguez tr Mazzi, 23’ cp Coppo M. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

