Gerry Scotti interrompe l’uso dei premi in gettoni d’oro. Da domenica 1° febbraio 2026, i vincitori dei suoi programmi riceveranno soldi veri, non più monete d’oro. È una scelta che Scotti ha annunciato da tempo, e ora diventa realtà. In modo diretto, il conduttore ha deciso di cambiare la modalità di pagamento, puntando su pagamenti in contanti per *La Ruota della fortuna* e *Chi vuol essere milionario*. La novità interessa tutti i partecipanti e segna un passo importante nel modo di gestire i premi nei

Gerry Scotti ha rivoluzionato il modo in cui i premi vengono consegnati nei game show italiani. Dalla domenica 1° febbraio 2026, tutti i vincitori dei suoi programmi, tra cui *La Ruota della fortuna* e *Chi vuol essere milionario*, riceveranno i loro premi in contanti effettivi, non più in gettoni d’oro. L’annuncio è stato fatto in diretta durante la trasmissione del primo programma, con un tono che mescolava ironia e soddisfazione. «Ho un annuncio importante da fare – ha esordito Scotti – è una cosa che avevo chiesto vent’anni fa e ci hanno messo vent’anni ad accontentarmi». La frase ha suscitato un’onda di reazioni positive tra il pubblico, che ha accolto con entusiasmo il cambiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerry Scotti, basta premi in gettoni d’oro: “Lo chiedevo da anni: vincitori pagati con soldi reali”

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti annuncia che i premi in gettoni d’oro finiranno.

La puntata di domenica 1° febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna segna una svolta importante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia tutto: Basta gettoni d’oro. Poi la freddura di Samira Lui; Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine: Basta chiedere a loro; Giuliana De Sio contro Francesca Fagnani: Basta chiedere del circoletto a Belve, trovatene un'altra.

Gerry Scotti, basta premi in gettoni d’oro: Lo chiedevo da anni: vincitori pagati con soldi realiL’annuncio del conduttore durante la Ruota della fortuna, la novità in vigore dall’1 febbraio riguarda anche i vincitori di Chi vuol essere milionario ... repubblica.it

Gettoni d’oro addio, Gerry Scotti: I premi saranno liquidati in soldi reali, cosa cambia per chi vince in TVL'annuncio di Gerry Scotti. Il conduttore ha fatto sapere che a partire dal primo febbraio i premi vinti a La ruota della fortuna e successivamente anche ... fanpage.it

Finalmente siamo usciti dal Medioevo. " Con queste parole, Gerry Scotti ha annunciato in diretta a "La Ruota della Fortuna" un cambiamento importante: nei suoi quiz televisivi, i concorrenti non riceveranno più i tradizionali gettoni d’oro, ma denaro reale, dal q facebook

Amatissima dal pubblico de La Ruota della Fortuna, Samira Lui si racconta: il successo accanto a Gerry Scotti, l’infanzia in Friuli, il sogno dello spettacolo coltivato da bambina e l’amore che la accompagna da otto anni x.com