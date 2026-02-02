Germani domina Milano con prestazione top | 90-81 su Armani successo che fa impazzire i tifosi

La Germani Brescia conquista il palazzetto di Milano battendo l’Olimpia 90-81. La squadra di coach Magro mette in campo una prestazione convincente e porta a casa una vittoria importante. I tifosi sono in delirio, mentre Milano fatica a rispondere agli avversari. È stata una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

La Germani Brescia ha espugnato il Forum di Milano con una prestazione di alto livello, imponendosi per 90-81 sull'Olimpia Milano nella sesta giornata del campionato di Serie A. Un successo che non si limita al risultato, ma si trasforma in un simbolo: Brescia, finora considerata outsider, dimostra di poter competere con le grandi, mostrando maturità tattica, personalità e un'identità di gioco chiara. Il match, giocato lunedì 1 febbraio 2026, è stato un susseguirsi di emozioni, con il pubblico milanese che ha assistito a una rimonta che non è mai arrivata. La partita è iniziata con un'impressionante aggressività della squadra bresciana.

