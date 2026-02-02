Gerenzano – Saronno e Gerenzano ricordano il sacrificio del Brigadiere Giorgio Illuminoso – – Vares

Il 5 febbraio alle 17.30, nella chiesa di San Francesco a Saronno, si svolge una messa in memoria del Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso. Gerenzano e Saronno si uniscono per ricordare il suo sacrificio, con una cerimonia semplice e commovente. La piazza e la comunità si riuniscono per onorare la memoria di un uomo che ha dato la vita nel servizio.

Il 5 febbraio, alle ore 17.30, la Chiesa di San Francesco a Saronno diventa palcoscenico di un ricordo che non si spegne nel tempo: la Santa Messa in memoria del Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso. Ventisette anni dopo la nascita, il suo sacrificio continua a risuonare con forza nelle comunità di Saronno e Gerenzano, dove la sua figura è ancora viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e negli angoli della memoria collettiva. Il 5 febbraio 2009, Illuminoso perse la vita nell’esercizio del dovere, mentre si trovava al lavoro, in servizio di sicurezza. Il suo gesto, compiuto in un momento di estremo pericolo, è stato riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, un riconoscimento che non solo celebra il coraggio, ma sottolinea la dedizione assoluta a un ideale di servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

