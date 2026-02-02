Gerardo Taracena morto l’attore di Apocalypto

Gerardo Taracena, attore e ballerino messicano, è morto a 55 anni. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole i fan e i colleghi. Taracena aveva conquistato il pubblico con ruoli intensi e memorabili, in film come

E’ notizia di poco fa che l’attore e ballerino messicano Gerardo Taracena, all’età di 55 anni. Ricordiamo la star per ruoli iconici e profondi. Ripensiamo immediatamente al suo ruolo magistrale come ‘occhio medio’ in Apocalypto (2006), di Mel Gibson; e ancora Man on Fire (2004), The Mexican (2001) e Sin Nombre (2006), oltre alla serie di successo Narcos (2018-2020). Un attore dal talento impressione, che con un solo sguardo minaccioso o la sola postura di sfida del corpo ha incuto timore nell’immaginario del pubblico. Attraversando i generi e costruendo con le sue forze una carriera solida, dal Messico ad Hollywood, Gerardo Taracena ci lascia con il ricordo di un catalogo di personaggi emblematici e indimenticabili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

