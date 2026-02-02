Genitorialità consapevole ed educazione all' affettività incontro per famiglie ed educatori con il filosofo Lorenzo Gasparrini

La scuola media di Viale della Resistenza ha organizzato un incontro dedicato a genitori, insegnanti e cittadini. Lorenzo Gasparrini, filosofo e esperto di educazione, guiderà una discussione su come diventare genitori più consapevoli e su come affrontare l’educazione all’affettività. L’appuntamento fa parte del progetto

La scuola media di Viale della Resistenza propone un appuntamento di particolare interesse per famiglie, educatori e cittadini, nell’ambito del progetto "Facciamo scuola: dialogo e competenze per una scuola attiva". L’evento è per martedì 3 febbraio, alle ore 18.30, nella sede di via San Colombano 190, con lo scrittore e attivista Lorenzo Gasparrini, che presenterà il suo libro "Genitori si cresce". L’iniziativa prende avvio dalla consapevolezza che il ruolo dei genitori è centrale nello sviluppo dei figli: non solo come figure di cura, ma come guide capaci di incidere profondamente sulla visione del mondo delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

