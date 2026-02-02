generali cortese nominato ceo di agorai innovation hub

Maurizio Cortese è stato nominato nuovo ceo di AgorAI Innovation Hub. La scelta punta a rafforzare l’ecosistema dedicato alla ricerca sulla data science e l’intelligenza artificiale avanzata. Cortese, con la sua esperienza, guiderà lo sviluppo di uno dei centri più importanti in Italia e in Europa in questo settore.

Maurizio Cortese è stato nominato ceo e direttore generale di AgorAI Innovation Hub, l’ecosistema nato per creare uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla data science e l’intelligenza artificiale avanzata in Italia e in Europa. La nomina del cda segue quella del presidente della società, Raffaele Fantelli. Cortese ha ricoperto ruoli manageriali e di vertice in società leader in Italia e all’estero in diversi settori tra cui tecnologia, beni di consumo, immobiliare, istruzione e servizi finanziari. In AgorAI porta con sé competenze distintive nello sviluppo di iniziative imprenditoriali, nell’utilizzo strategico della tecnologia e nella promozione dell’innovazione attraverso partnership di profilo internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su Maurizio Cortese

Generali ha annunciato la nomina di Giulio Terzariol come direttore generale e Group deputy CEO.

Ultime notizie su Maurizio Cortese

